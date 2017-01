Brasilien Mindestens zehn Tote bei Kämpfen in brasilianischem Gefängnis

Natal – Bei Kämpfen zwischen Mitgliedern verfeindeter Banden sind in einem Gefängnis in Brasilien mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Nach Medienberichten wurden bei den Auseinandersetzungen im Nordosten des Landes am Samstag mindestens drei Menschen enthauptet.