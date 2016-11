Brasilien Höhleneinsturz: Zehn Brasilianer sterben bei Allerheiligen-Gebet

Rio de Janeiro – In Brasilien sind zehn Menschen beim Einsturz einer Höhle ums Leben gekommen. Wie brasilianische Medien berichteten, hatten sich etwa 50 Gläubige am Allerheiligentag am Dienstag (Ortszeit) in der Höhle zum Gebet versammelt.