Brasilien - Griechenland Griechischer Botschafter in Brasilien mutmasslich ermordet

Rio De Janeiro – Der griechische Botschafter in Brasilien ist mutmasslich ermordet worden. Die Polizei entdeckte am Donnerstag in Nova Iguaçu im Norden von Rio de Janeiro einen ausgebrannten Wagen, in dem sich eine Leiche befand.