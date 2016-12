Brasilien Brasilien erlebt Massenproteste gegen Korruption

Rio de Janeiro – Tausende Brasilianer haben in mehreren Grossstädten gegen korrupte Politiker protestiert. In Rio de Janeiro versammelten sich die Demonstranten am Sonntag auf den Strandboulevards der Copacabana, um ihre Unterstützung für die «Operation Autowaschen» auszudrücken.