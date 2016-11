Brand Siedlung in Lima durch Grossbrand zerstört: Keine Toten

Lima – Ein Grossbrand hat eine Siedlung in Peru zerstört. Rund 480 Familien des Volksstammes der Shipibo-Konibo verloren ihre Wohnungen und ihre Habe bei dem Brand am frühen Freitag in Cantagallo, einem nördlichen Vorort von Lima, wie die Nachrichtenagentur Andina meldete.