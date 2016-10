Brand Mindestens 23 Tote bei Brand in indischem Spital

Neu Delhi – Mindestens 23 Menschen sind bei einem Grossbrand in einem Spital in Bhubaneswar im Osten Indiens ums Leben gekommen. Über 100 Menschen wurden verletzt, einige von ihnen seien in Lebensgefahr, berichteten indische Medien in der Nacht zum Dienstag.