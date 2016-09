Brand :  London erinnert an Brand von 1666 mit Feuerspektakel auf der Themse

Die auf einem Floss schwimmende Installation des US-Künstlers David Best brannte vollständig ab. Sie war zuvor in wochenlanger Projektarbeit unter anderem von benachteiligten Jugendlichen gebaut worden. Der Event war Abschluss einer Reihe von Veranstaltungen, die an den grossen Brand von London erinnerten.

Vom 2. bis zum 5. September 1666 wütete ein Feuer in der britischen Hauptstadt, das 80 Prozent der historischen «City of London» zerstörte. Auch das Wahrzeichen der Stadt, die mittelalterliche St.Paul's-Kathedrale, fiel damals den Flammen zum Opfer. Sie wurde später durch eine barocke Kathedrale ersetzt.

Seit vergangenen Donnerstag hatten in der ganzen Stadt Konzerte, Ausstellungen, künstlerische Darbietungen und Vorträge in Erinnerung an das Unglück stattgefunden. (SDA)