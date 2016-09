Boot kenterte :  Mindestens 13 Pilger in Thailand ertrunken

Bei einem Bootsunglück in Thailand sind heute mindestens 13 Menschen gestorben, darunter ein Kind. Das mit rund 150 Passagieren besetzte Boot kollidierte am Nachmittag (Ortszeit) auf dem Fluss Chao Phraya mit einem Brückenpfeiler und kenterte.

Über die Zahl an Personen, die beim Unglück verletzt wurden, herrscht Unklarheit. Einige Medien berichten von knapp 20, andere von mehreren Dutzend Verletzten. Stunden nach dem Unglück würden noch immer mehrere Passagiere vermisst, schreibt die «Bangkok Post».

Die Tragödie ereignete sich in der zentralthailändischen Provinz Ayutthaya, rund 70 Kilometer nördlich von Bangkok, teilte die Polizei mit. An Bord seien vor allem muslimische Pilger auf dem Weg zu einem religiösen Fest gewesen. Ausländer sollen sich Berichten zufolge keine an Bord befunden haben. Die Unglücksursache stand zunächst nicht fest, möglicherweise war das Boot überladen. Der Kapitän der Fähre wurde festgenommen. (SDA/lha)