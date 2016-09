BLICK-Leserin erlebt Inferno von Costa Blanca :  «Jetzt brennt auch unser Ferienhaus!»

Eigentlich wollten Jana S. und ihr Freund Matthias die letzten Tage ihrer Sommerferien nochmals in vollen Zügen geniessen. Doch seit gestern hat sich das Paradies an der spanischen Costa Blanca innert weniger Stunden in ein riesiges Flammen-Inferno verwandelt.

«Am Sonntag haben wir zum ersten Mal die schwarzen Wolken am Himmel gesehen», schildert Jana die Situation in der spanischen Provinz Alicante. Damals habe es noch so ausgesehen, als würde sich die Feuerwalze von ihrem Ferienort Cumbre del Sol weg bewegen.

«Jetzt steht aber auch unser Ferienhaus in Flammen», sagt Jana weiter. «Heute hat der Wind gedreht und das Feuer kam immer näher!»

«Um halb 1 Uhr klopften sie an unsere Tür»

Das Paar hatte sich am Mittag auf einen nahegelegenen Hügel in Sicherheit gebracht, musste von dort aus aber tatenlos mitansehen, wie immer mehr Teile des Ortes Opfer der Flammen wurden.

Das junge Paar aus Malix im Kanton Graubünden hat aber noch Glück im Unglück: Jana S. und ihr Freund konnten noch rechtzeitig ihre Sachen packen und aus dem Haus flüchten. «Heute Mittag um halb 1 Uhr klopften sie bei uns an die Tür und sagten, wir müssten gehen», erzählt Jana.

Seit Sonntag wüten in Region verheerende Waldbrände. Spanischen Medien zufolge mussten bereits mehrere Hundert Personen evakuiert werden. Als Grund für den Ausbruch des Waldbrandes wird Brandstiftung vermutet.

Für Jana und ihren Freund sind die Ferien aufgrund der Waldbrände frühzeitig zu Ende. Über Valencia treten die beiden jetzt wieder den Heimweg an. Immerhin erleben sie auch in der Schweiz nochmals ein paar letzte schöne Sommertage.