BLICK in Berlin :  «Ich habe meinem Schutzengel gedankt»

Die Angst bleibt: Einen Tag nach dem Anschlag mit mindestens 12 Toten steht die deutsche Hauptstadt unter Schock. Der Breitscheidplatz ist abgesperrt, am Morgen wird der Todes-Laster abgeschleppt. Aus der Seite des Sattelschleppers ragt die Ladung, riesige Stahlelemente. Die Weihnachtsmärkte bleiben heute in ganz Berlin geschlossen.

Trauer und Wut

Auch nach Weihnachts-Shopping ist hier niemandem zumute. Überall liegen Blumen, Kerzen werden angezündet, in der Gedächtniskirche liegt ein Kondolenzbuch aus. Berlin betet für die Opfer. Der Kurfürstendamm, die schillerndste Einkaufsstrasse der Stadt, ist heute eine Trauermeile.

«Ich kann es einfach nicht fassen. Ich bin erschrocken, traurig und wütend», sagt Atina G. (51) zu BLICK. Ihr kommen die Tränen, als sie über den gestrigen Abend spricht. Aber: «Wir dürfen uns davon nicht zerstören lassen.»

Das denkt auch Luiz Luz (33). «Ich war in einem Restaurant um die Ecke, als es passiert ist. Es kann jeden treffen. Aber Berlin ist stark, wir werden das schaffen und uns nicht unterkriegen lassen», sagt der Hauptstädter.

Sebastian Kielhorn (53) ist zum Breitscheidplatz gekommen, um eine Blume für die Opfer abzulegen. «Plötzlich ist der Terror so nah», sagt der Erzieher, «das ist erschütternd und macht Angst. Aber das Leben muss weitergehen.»

«Ich danke meinem Schutzengel»

Dieser Meinung ist auch Klaus Tschauner (78). Der Rentner aus dem Stadtteil Reinickendorf kauft trotz allem heute Weihnachtsgeschenke. «Natürlich ist der Anschlag tragisch. Aber wir können uns deswegen nicht einschliessen», sagt er.

So schnell wie Tschauner wird sich Maria Kriegmaier (22) nicht vom Schock erholen. Die Studentin wollte am Montagabend eigentlich auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gehen. «Nur durch einen Zufall sind wir einen Tag vorher gegangen», sagt die Studentin. Sie hat sich in das Kondolenzbuch eingetragen: «Ich habe den Angehörigen mein Beileid ausgesprochen und meinem Schutzengel gedankt.»