Bizarres Bild aus Köln :  Polizistinnen ohne Magazin

Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin wurden die Sicherheitsmassnahmen in Deutschland massiv erhöht. So sichern Polizisten die Umgebung neu mit Maschinenpistolen.

So auch am Weihnachtsmarkt in Köln. Doch sicherer dürften sich die Besucher nicht fühlen: Denn zwei Polizistinnen haben gar kein Magazin in ihren Maschinenpistolen. Dies zeigt ein Foto des «Kölner Stadt-Anzeiger».

Eine Erklärung dafür gibt es noch nicht. «Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind sich sehr bewusst, dass nur eine sofort einsetzbare Maschinenpistole den Schutz bietet, den die Menschen und auch die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten im Ernstfall brauchen», sagte der leitende Polizeidirektor Michael Temme am Donnerstag zu «Welt.de».

Er habe veranlasst, dass die Vorgesetzten der beiden Polizistinnen und des Abschnittsleiters ein klärendes Gespräch führen sollen. (kra)