Besuch aus Frankreich :  Was macht Le Pen im Trump Tower?

Marine Le Pen feierte den Wahlsieg Donald Trumps und bezeichnete ihn als «Zeichen der Hoffnung». Nun wurde die französische Präsidentschaftskandidatin im Trump Tower in New York gesichtet. Ob ein Treffen mit dem künftigen Präsidenten ansteht?

Sie selbst äusserte sich gegenüber Journalisten nicht, ob die Chefin des rechtsextremen Front National Donald Trump treffen werde. Ein Trump-Sprecher jedoch liess gegenüber CNN verlauten, dass weder mit dem gewählten Präsidenten noch mit jemand anderem aus seinem Team sei ein Treffen geplant. «Der Trump Tower ist der Öffentlichkeit zugänglich».

So oder so: Es wäre nicht das erste derartige Treffen. Trump hatte bereits den britischen Brexit-Turbo Nigel Farage in den Trump Tower eingeladen. Und auch der britische Aussenminister Boris Johnson hat sich mit Vertretern des Trump-Übergangsteams getroffen. (rey)