Berliner Silvesterabend :  Mann verhaftet, weil er grundlos «Bombe, Bombe» rief

Fake News, Panikmache und Hetze lohnt sich nicht. Wie BLICK bereits berichtete, ermitteln die Polizisten immer häufiger gegen Personen, welche mit unnötigen Kommentaren schlechte Stimmung verbreiten wollen.

Ein Mann aus Berlin musste das am Silvesterabend auch im «realen Leben» erleben. Der Mann hat nach Angaben der Einsatzkräfte auf Deutschlands grösster Silvesterparty am Brandenburger Tor «Bombe, Bombe, Bombe» gerufen. Das fand die Polizei in Berlin gar nicht lustig: Er wurde festgenommen und bekommt eine Anzeige.

#Nichtlustig. Auf der #Festmeile rief ein Mann "Bombe, Bombe, Bombe". Die Antwort: Festnahme & Anzeige. Er feiert nun #Welcome2017 bei uns. — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 2013-07-22 14:22:09.0

Die Polizei twitterte dazu: «Er feiert nun #Welcome 2017 bei uns». Die Feier in der Bundeshauptstadt war nach dem Terroranschlag in Berlin von starken Sicherheitsmassnahmen begleitet. (pma)