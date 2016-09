Berlin wählt neues Parlament :  Setzt die AfD ihren Siegeszug fort?

Nach den Umfragen dürften die Sozialdemokraten des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller wieder stärkste Partei werden. Mit weniger als 25 Prozent der Stimmen wäre die SPD aber weit von einer eigenen Mehrheit entfernt und bräuchte wahrscheinlich zwei Koalitionspartner.

In den vergangenen fünf Jahren wurde Berlin von einer rot-schwarzen Koalition aus Sozial- und Christdemokraten regiert. Diese will Müller nicht fortsetzen, und sie hätte laut Umfragen auch keine Mehrheit mehr. Wahrscheinlicher ist deshalb eine künftige rot-grün-rote Regierung aus SPD, Grünen und Linkspartei.

Müller hatte das Amt in der laufenden Wahlperiode im Dezember 2014 übernommen. Er trat die Nachfolge des langjährigen Bürgermeisters Klaus Wowereit an, der unter anderem wegen des Skandals um die Verzögerung bei der Fertigstellung des neuen Hauptstadtflughafens zurückgetreten war.

AfD tritt zum ersten Mal an

Die rechtspopulistische AfD, die zum ersten Mal antritt, dürfte mit rund 13 Prozent der Stimmen auf dem fünften Platz landen. Bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern vor zwei Wochen war sie mit mehr als 20 Prozent zweitstärkste Partei geworden und hatte die Christdemokraten in der politischen Heimat von Bundeskanzlerin Angela Merkel überflügelt.

Mit ihren mehr als 3,5 Millionen Einwohnern ist die deutsche Hauptstadt ein eigenes Bundesland. Zu den grossen Herausforderungen der künftigen Regierung gehört, genügend Wohnraum für eine schnell wachsende Bevölkerung zu schaffen.

Harter Sparkurs und grösseres Wirtschaftswachstum

Die Wirtschaftskraft Berlins liegt mehr als 25 Jahre nach der Wiedervereinigung noch immer unter dem nationalen Durchschnitt, was sich in einer hohen Armutsquote niederschlägt. Überdurchschnittlich war in den vergangenen Jahren aber das Wirtschaftswachstum. Mit einer strengen Sparpolitik wurde der Landeshaushalt saniert und die Verschuldung Berlins von 62 auf 59 Milliarden Euro verringert.

Mit ersten Prognosen zum Wahlausgang wird mit Schliessung der Wahllokale um 18 Uhr gerechnet. Das vorläufige amtliche Endergebnis dürfte erst nach Mitternacht vorliegen.