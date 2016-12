Berlin sucht den Massenmörder :  Ein Attentat – aber kein Täter

Mit 580 PS und Vollgas in die Menschenmenge: Die Besucher des Weihnachtsmarkts in Berlin hatten gegen die schwere Waffe des Attentäters keine Chance. Allein die Zugmaschine des Scania-Sattelschleppers wiegt über sieben Tonnen, zusammen mit den geladenen Stahlträgern wurde der Lastwagen zu einem kaum zu stoppenden Torpedo. Menschen und Stände wurden weggeschleudert oder unter den grossen Rädern zermalmt.

Der Mann, der am Steuer des massigen Trucks sass, läuft noch immer frei herum. Vermutlich ist er bewaffnet! Bei der Berliner Polizei herrscht Alarmstimmung. Polizeipräsident Klaus Kandt: «Wir fahren umgehend Massnahmen hoch und postieren überall Polizisten mit Maschinenpistolen und Schutzwesten – auch bei Zugängen zu den rund 50 Weihnachtsmärkten in der Stadt.»

Anfänglich hielt die Polizei einen 23-jährigen Flüchtling aus Pakistan für den Täter. Ein Augenzeuge hatte ihn verfolgt und gemeldet. Der Pakistaner ist den Behörden als Kleinkrimineller bekannt. Gestern hiess es bei der Berliner Polizei aber: «Wir haben den falschen Mann.»

Musste der Täter zuerst fahren lernen?

Der Täter hatte offenbar wenig Ahnung von Lastwagen. Darauf deuten GPS-Daten des Trucks hin, der einem polnischen Speditionsunternehmen gehört. Die Auswertung zeigt, dass jemand den LKW um 15.44 Uhr, 16.52 Uhr und 17.37 Uhr bewegt hat, obwohl er bis zu seiner Entladung am Dienstag vor der Firma Thyssen Krupp Schulte hätte stehen bleiben sollen. Der polnische Speditionschef Ariel Zurawski sagte: «Es sah aus, als wenn jemand geübt hätte, den Wagen zu fahren.»

Viel mehr ist für die Zeit bis zum Anschlag um 20.02 Uhr nicht bekannt. Vermutlich hatte der Täter den polnischen LKW-Chauffeur, Zurawskis Cousin, bedroht und den Lastwagen gestohlen. Ariel Zurawski sah das Polizeifoto seines getöteten Verwandten: «Es war mit Sicherheit zu sehen, dass er gekämpft hatte. Sein Gesicht war blutig und geschwollen.»

Pole lebte beim Anschlag noch

Die Obduktion ergab, dass er bis zum Attentat gelebt hat. Er sass in der Fahrerkabine, als der Terrorist mit dem Lastwagen auf die Menschenmenge zuraste. Offenbar zückte der Terrorist ein Messer, stach mehrfach zu, weil der Pole ins Lenkrad griff. Als der LKW zum Stehen kam, erschoss der Attentäter Lukasz U. und lief davon.

Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) bestätigte, dass der Pole Opfer sei und nicht Täter. Der Chauffeur hatte gegen 15 Uhr noch mit seiner Frau telefoniert. Er hinterlässt neben ihr auch ein 17-jähriges Kind.

Mit Anlauf, ohne Licht

Der Täter hatte den Truck um 19.34 Uhr für seinen tödlichen Plan in Bewegung gesetzt. Auf der Kantstrasse holte er Anlauf, bevor er in Höhe der Einmündung zur Budapester Strasse auf das Marktgelände bei der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche donnerte. Viele Marktbesucher sahen ihn zu spät: Der Terrorist hatte am LKW die Scheinwerfer ausgeschaltet.