Belgien Keine Verletzten bei schwerer Explosion an Kriminallabor in Brüssel

Brüssel – Eine nächtliche Explosion am belgischen Kriminallabor in Brüssel hat schweren Sachschaden verursacht. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft wollte sich am Montagmorgen nicht zur Explosionsursache äussern, sprach jedoch von einem «kriminellen Hintergrund».