Beim Überfall auf brasilianische Residenz :  Schweizer Rentner (73) überlebt Schiesserei

Diese Räuber suchten sich wohl den Falschen aus für ihren Überfall: Der Überfall auf einen Schweizer Rentner endete damit, dass einer der Bande starb, der Rest leer ausging – und der Mann überlebte.

Die vier bewaffneten und vermummten Gauner drangen am vergangenen Mittwochabend in Brasilien in Caucaia nordwestlich von Fortaleza ins Haus des Auslandschweizers Lucien Merlin (73) ein. Zum Zeitpunkt des Überfalls war seine Frau nicht im Haus.

Als die Eindringlinge die Sicherheits-Verdrahtung zerschnitten, bemerkte der Rentner den Einbruch auf seinen Überwachungskameras. Es kam zu einem heftigen Schusswechsel mit den vier Einbrechern. Der Schweizer wurde durch acht Schüsse schwer verletzt: Insgesamt trafen ihn vier Kugeln an den Beinen, zweim an den Armen und zwei sogar am Bauch.

Durch die Gegenwehr des Rentners, wurde einer der Einbrecher tödlich getroffen. Daraufhin ergriffen die anderen drei die Flucht in einem schwarzen Chevrolet Astra. Keiner von ihnen konnte bisher gefasst werden.

Merlin wurde von der eintreffenden Militärpolizei ins Spital nach Fortaleza gebracht und sofort operiert. Er ist inzwischen ausser Lebensgefahr. Der Mann besitzt ein Restaurant in der Schweiz, lebe aber seit vielen Jahren in der Nähe von Fortaleza im Nordosten Brasiliens, schreibt die «Diário do Nordeste».

Nach Angaben von Nachbarn, war die Residenz des Schweizers schon zweimal Ziel von Überfällen. Aus diesem Grund war das Opfer auch vorbereitet: Merlin hatte sich eine Pistole gekauft, den Waffenschein erworben und einen Schiesskurs zur Selbstverteidigung gemacht. Die Tötung des Einbrechers dürfte vor Gericht als Notwehr eingestuft werden. (vac)