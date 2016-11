Bei Polizeieinsatz Sieben Männer in Rio tot aufgefunden

RIO DE JANEIRO (BRASILIEN) - Kurz nach dem Beginn eines Grosseinsatzes der Polizei gegen Drogenbanden in Rio de Janeiro sind in einem Armenviertel der Stadt sieben Menschen tot aufgefunden worden. Die jungen Männer wurden am Sonntag in einem sumpfigen Gelände der Favela Cidade de Deus geborgen.