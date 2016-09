Bei Luftschlag in Syrien :  Wieder Mitarbeiter von Hilfsorganisation getötet

Nach dem tödlichen Angriff auf einen UNO-Hilfskonvoi von vergangenem Montag sind bei einem Luftschlag in Syrien gestern erneut Mitarbeiter einer Hilfsorganisation ums Leben gekommen. Unter den Opfern befänden sich nebst Anhängern islamistischer Milizen zwei Krankenpfleger der Union of Medical Care and Relief Organizations (UOSSM) und zwei Ambulanz-Fahrer, teilt die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Sie bezieht ihre Informationen von einem Netz von Aktivisten und steht der Opposition nahe.

Die UOSSM korrigierte die Zahl der getöteten Mitarbeiter im Verlauf des Morgens auf fünf. Der Angriff am späten Dienstagabend habe die komplette dreistöckige Versorgungseinrichtung zerstört. Unter den Trümmern lägen noch Opfer.

Unklar war zunächst, wer für den Bombenangriff verantwortlich war. In der Region fliegen normalerweise nur Syrien und sein Verbündeter Russland Luftangriffe.

Russland wird von den USA bereits des Angriffs auf den UNO-Hilfskonvoi beschuldigt, bei dem am Montag laut Angaben der Vereinten Nationen rund 20 Menschen getötet wurden. Zum Zeitpunkt des Angriffs habe Russland über dem Gebiet einen Einsatz geflogen, so die Begründung. Moskau weist die Vorwürfe mit Vehemenz von sich. (SDA/lha)