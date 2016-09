Begräbnis von Israel-Staatsmann Peres (†93) :  Palästinenser-Präsident Abbas in der ersten Reihe

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas ist zur Beerdigung von Israels Altpräsident Schimon Peres in Jerusalem gekommen. Er sitzt bei der Zeremonie in der ersten Reihe, wie das israelische Fernsehen am Freitagmorgen zeigte.

Peres' Familie habe ihn eingeladen, hatte es zuvor in Berichten geheissen. Der 93-jährige Friedensnobelpreisträger war am Mittwoch gestorben, zwei Wochen nach einem schweren Schlaganfall. Für das Begräbnis reisen nach israelischen Angaben mehr als 90 Delegationen aus rund 70 Ländern an.

Für die Schweiz nimmt Bundespräsident Johann Schneider-Ammann an der Trauerfeier teil. Aus Deutschland kommen Bundespräsident Joachim Gauck, Aussenminister Frank-Walter Steinmeier und Arbeitsministerin Andrea Nahles. Auch US-Präsident Barack Obama ist unter den Gästen.

8000 Polizisten sorgen für Sicherheit

Die Trauerfeierlichkeiten sollen unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen stattfinden, rund 8000 Polizisten sind im Einsatz. Die radikal-islamische Palästinenserorganisation Hamas hat für Freitag zu einem «Tag des Zorns» in Jerusalem und im Westjordanland aufgerufen.

Peres galt als Architekt der Friedensverträge zwischen den Israelis und den Palästinensern. Er wurde dafür 1994 gemeinsam mit dem damaligen israelischen Regierungschef Izchak Rabin und PLO-Chef Jassir Arafat mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.

Bei einer Zeremonie im September 1993 auf dem Rasen vor dem Weissen Haus hatten Abbas und Peres als Aussenminister die Verträge unterzeichnet. Langfristiges Ziel der 1993 unterzeichneten Vereinbarung war ein unabhängiger Palästinenserstaat - zu dem es aber nicht kam. (SDA)