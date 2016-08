Bangladesch Mutmasslicher Drahtzieher von Geiselnahme bei Dhaka erschossen

Dhaka – Die Polizei in Bangladesch hat drei Islamisten erschossen, darunter offenbar den mutmasslichen Drahtzieher des Blutbads in einem bei Ausländern beliebten Café Anfang Juli. Beamte stürmten am Samstag in einem Vorort der Hauptstadt Dhaka ein Versteck der Islamisten.