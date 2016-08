Autobahn-Horror in Dänemark :  Betonklotz-Werfer töten deutsche Touristin (†33)

Es ist bereits das zweite Mal innerhalb weniger Tage, dass Unbekannte in Dänemark Betonblöcke von einer Brücke runter auf die Autos werfen. Dabei nehmen sie bewusst in Kauf, die Autofahrer einerseits zu erschrecken und so einen Unfall zu provozieren oder andererseits gar, sie zu erschlagen. «Wenn man so schwere Steine auf ein Auto wirft, meinen wir, dass es Absicht ist, dass jemand dadurch sterben kann», sagte ein Polizeisprecher der dänischen Nachrichtenagentur Ritzau.

Am Donnerstag hat nun ein Unbekannter erneut einen Stein von einer Brücke geworfen und dabei den Wagen eines 77-Jährigen getroffen. Das Schiebedach des Autos wurde zertrümmert, der Fahrer blieb unverletzt.

Nicht aber so vor einer Woche: Eine deutsche Autofahrerin (†33) starb, als ein Betonklotz bei Skallebolle auf der Autobahn E20 in Schweden ihr Auto traf. Ihr Mann (36) wurde schwer verletzt. Die Frau sass mit ihrem Sohn (5) auf der Rückbank. Dieser blieb unverletzt.

Die dänische Polizei ermittle nun wegen Mordes, schreibt Nachrichtenagentur Ritznau. Die Betonklötze sollen Teile einer Stützmauer und wahrscheinlich von einer Baustelle entwendet sein. Mehr als 200 Hinweise zu den mutmasslichen Tätern seien bereits bei der Polizei eingegangen. Die Polizei sucht nach einem oder mehreren erwachsenen Personen, die wohl in einem Auto zur Brücke gefahren sind. (stj)