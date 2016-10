Auszeichnungen «Spanischer Nobelpreis»: Prinzessin-von-Asturien-Preise überreicht

Oviedo – Der spanische König Felipe VI. hat die diesjährigen Prinzessin-von-Asturien-Preise übergeben. Den sogenannten «spanischen Nobelpreis» erhielt am Freitagabend in Oviedo im Norden des Landes unter anderem der US-Schriftsteller Richard Ford in der Sparte Literatur.