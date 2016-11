Auszeichnung Vor 100. Geburtstag: Kirk Douglas bekommt jüdischen Kulturpreis

New York – Einen Monat vor seinem 100. Geburtstag ist der US-Schauspieler Kirk Douglas für sein Engagement für die jüdische Kultur geehrt worden. Der Jüdische Weltkongress (WJC) verlieh ihm den Teddy-Kollek-Preis am Mittwochabend (Ortszeit) in New York.