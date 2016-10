Austrittsverfahren bis im Frühling :  May gibt Brexit-Fahrplan bekannt

Lange zögerte Grossbritannien das Unvermeidliche heraus – doch jetzt steht sie, die Deadline zum Brexit. Bis Ende März werde das Vereinigte Königreich das Austrittsverfahren aus der EU formell einleiten, sagte die britische Premierministerin Theresa May heute kurz vor einem Parteitag ihrer konservativen Tories gegenüber «BBC».

«Wie sie wissen, habe ich immer gesagt, dass wir es (den Verhandlungsprozess) nicht vor Jahresende auslösen werden, damit wir Vorbereitungen treffen können», sagte sie in dem TV-Interview. «Aber ja, ich werde in meiner Rede heute sagen, dass wir Artikel 50 vor Ende März nächsten Jahres auslösen werden», fügte sie hinzu. Artikel 50 des Vertrags von Lissabon sieht vor, dass erst ab Einreichen des offiziellen Austrittsgesuchs die Verhandlungen mit der EU-Kommission beginnen können. Danach muss innerhalb von zwei Jahren ein Austritt erfolgen.

Aufhebungsgesetz geplant

Der Abschied von der Europäischen Union gestaltet sich kompliziert. Mit Einreichen einer Gesetzesinitiative – der «Great Repeal Bill» – will May im Frühling auch innenpolitisch den ersten Schritt machen. Verkündet werden soll der Gesetzesvorschlag bei der Thronrede der Queen, die im April oder Mai stattfinden soll, kündigt May in der «Sunday Times» an. Danach gelangt das Geschäft, das die Aufhebung des EU-Rechts im Land und den Übertrag aller EU-Regelungen in nationales Recht vorsieht, in die parlamentarischen Beratung. In der Folge wird es auch möglich sein, einzelne Regelungen zu ändern oder aufzuheben. In Kraft treten soll das Aufhebungsgesetz schliesslich erst, wenn der Austritt Tatsache ist.

Die Briten hatten in einem Referendum am 23. Juni für den Brexit gestimmt. May übernahm kurz darauf den Parteivorsitz und den Posten an der Regierungsspitze von David Cameron.

Die verbleibenden EU-Mitglieder drängen May seit der Entscheidung der Briten für den Ausscheiden aus der Europäischen Union zu einem schnelleren Beginn der Verhandlungen. Die Phase der Unsicherheit müsse so kurz wie möglich sein. Zur Frage, wie die Beziehungen Grossbritanniens zur EU künftig gestaltet werden sollen, hält sich May bisher bedeckt. (lha/SDA)