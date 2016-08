Ausländische Schönheiten ausgebeutet :  Trumps Models arbeiteten illegal

Die Modelagentur «Trump Model Management» steht massiv in der Kritik!

Das «Mother Jones Magazine» machte gestern Recherchen über die Agentur publik, die Donald Trump gehört. Im Bericht werden schwere Vorwürfe gegenüber der Firma laut.

Das frankokanadische Model Rachel Blais unterschrieb 2004 bei «Trump Model Management» und arbeitete ohne richtige Arbeitserlaubnis.

Zum «Mother Jones Magazine» meinte sie: «Die sind die krummste Agentur, für die ich je gearbeitet habe.» Sie nannte die Arbeitsbedingungen eine «moderne Form der Sklaverei».

Eine anderes ehemaliges Model der Agentur fügte an: «Wir wurden in kleinen Räumen zusammengepfercht.» Manchmal hätten in der Zweizimmerwohnung, die den Models vermietet wurde, bis zu elf Frauen leben müssen.

Gemäss den Recherchen des Magazins arbeiteten die ausländischen Models ohne Arbeitsbewilligung. Sie wurden sogar instruiert, den Behörden Lügen zu erzählen. «Wenn es Fragen gibt, behauptest du, dass du nur für Meetings hier bist», hätte die Agentur zu den Frauen gesagt, wie das Model «Kate» erzählt.

Diese neuen Enthüllungen entbehren sind brisant und entbehren nicht einer gewissen Ironie, da Trump seine Wahlkampagne auf dem Buckel von illegalen Arbeitern führt.

Sollte er selbst regelmässig Models ohne Arbeitsbewilligung beschäftigt haben, entlarvt ihn das als heuchlerischen Opportunisten. (pfc)