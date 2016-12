Ausgetrickst per Fernsteuerung :  Polizei sperrt Dieb im gestohlenen BMW ein

Bei Handys und Laptops ist die Ortungsfunktion schon fast Standard. Doch die Satellitenortung hilft seit Neustem auch bei Autodiebstählen. Einen kuriosen Fahndungserfolg meldete am Samstag die Polizei in Seattle (USA). Die Fernsteuerungsfunktion eines BMW wurde dort einem Verbrecher zum Verhängnis.

Nachdem eine Frau bemerkt hatte, dass ihr Wagen gestohlen worden war, kontaktierte sie die Polizei. Um das Auto ausfindig zu machen, setzte sich diese mit der Firma BMW in Verbindung. Den Mitarbeitern gelang es danach nicht nur, den genauen Standort des Wagens herauszufinden, sondern auch die Türen per Fernsteuerung zu verriegeln.

Car thief arrested after being remotely locked inside @BMW https://t.co/ETv6onAKVj Exclusive gif footage: https://t.co/0zPI9AbPdS — Seattle Police Dept. (@SeattlePD) 2013-07-22 14:22:09.0

Der Dieb sass in der Falle – eingesperrt im gestohlenen Auto. Die BMW-Techniker beliessen es aber nicht dabei: Per Audioanlage setzten sie sich mit ihm in Verbindung: «Ich bin nicht mit dir eingesperrt, sondern du mit mir!», tönte es aus den Lautsprechern.

Nickerchen im gestohlenen Wagen

In der Zwischenzeit traf die Polizei beim gestohlenen BMW ein. Die Beamten fanden das Auto mit laufendem Motor vor – der Dieb war auf dem Fahrersitz eingenickt. Als die Polizisten ihn weckten, unternahm dieser einen letzten, erfolglosen Fluchtversuch.

Der 38-Jährige trug eine kleine Menge Metamphetamin auf sich. Er wurde wegen Autodiebstahl und Drogenbesitz verhaftet. (vac)