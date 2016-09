Aus Sicherheitsgründen :  Der IS verbietet die Burka

Hier hätte man ein Burkaverbot als allerletztes erwartet. Ausgerechnet der sogenannte Islamische Staat (IS) hat Ganzkörperschleier aus einigen Bereichen der Stadt Mossul im Norden des Iraks verbannt, schreibt die britische «DailyMail». Dabei werden Frauen seit der Machtübernahme der Islamisten mit brachialer Gewalt zur Verhüllung gezwungen.

Als Grund für den plötzlichen Sinneswandel geben die IS-Schergen Sicherheitsbedenken an. Denn: Eine Reihe hochdekorierter IS-Kommandanten seien von Frauen in Burkas in den letzten Monaten getötet worden. Deshalb wurden die Schleier nun aus sämtlichen Sicherheits- und Militäreinrichtungen verbannt. Heisst: Ausgerechnet in den Schaltzentralen der Islamisten gibt es nun nackte Haut zu bewundern!

In der restlichen Stadt ist der übliche Dresscode natürlich weiter in Kraft: Frauen müssen von Kopf bis Fuss in schwarzes Tuch gehüllt sein. (sac)