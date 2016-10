Testfahrt in Singapur: Fahrerloses Taxi kracht in LKW

Ein fahrerloses Taxi ist bei einer Testfahrt in Singapur mit einem Lastwagen kollidiert. Bei dem Zusammenstoss auf einem Forschungscampus in dem südostasiatischen Stadtstadt wurde niemand verletzt.

Das teilte die US-Softwarefirma Nutonomy heute mit, die dort seit August fahrerlose Taxis in begrenztem Umfang auf öffentlichen Strassen testet. An Bord des Taxis sassen demnach zwei Ingenieure. Das Fahrzeug sei zum Unfallzeitpunkt sehr langsam unterwegs gewesen.

Ursache wird abgeklärt

Die Unfallursache ist noch unklar. Der Hergang wird vom Unternehmen sowie von der Polizei und der zuständigen Verkehrsbehörde untersucht.

Letztere teilte lediglich mit, dass das Taxi die Spur gewechselt habe, als es mit dem Laster zusammengestossen sei. Der Schaden an dem Auto sei gering, die Testserie werde fortgesetzt, sagte ein Nutonomy-Sprecher. Bei den Probefahrten auf dem Forschungscampus in Singapur sind immer zwei Ingenieure an Bord.

Nutonomy startete als erstes Unternehmen Tests mit fahrerlosen Taxis auf öffentlichen Strassen und übertraf damit den umstrittenen Fahrdienstanbieter Uber. Uber startete Mitte September eine Testreihe auf öffentlichen Strassen in der US-Stadt Pittsburgh. Auch in anderen Ländern gibt es Tests mit fahrerlosen Autos. (SDA)