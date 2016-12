Auf dem Heimweg vergewaltigt und getötet :  Die letzten Momente im Leben von Maria L. (†19)

Ihr Tod schockiert ganz Deutschland: Nach einer feucht-fröhlichen Party Mitte Oktober wird die 19-jährige Maria L.* brutal vergewaltigt und ermordet (BLICK berichtete). Jetzt werden Details über die letzten Augenblicke im Leben der jungen Medizinstudentin bekannt.

Mit der «Big MediNight»-Party starten im süddeutschen Freiburg die Medizinstudenten traditionell ins Wintersemester. Dabei war in diesem Jahr auch Maria L. Auf mehreren Stockwerken feiert die 19-Jährige den Abend ausgelassen mit ihren Freundinnen. Sie lassen sich fotografieren, küssen und umarmen sich gegenseitig.

Es sind die letzten Erinnerungen, die an die junge Frau bleiben. Wenig später wird sie auf dem Heimweg ihrem Mörder begegnen.

Laut «Bild» verlässt Maria L. die Party ungefähr um 2.40 Uhr. Mit dem Velo will sie nach Hause ins katholische Studentenwohnheim. Der Weg führt vorbei am Freiburger Fussballstadion. Dort begegnet sie offenbar dem Täter, der sie missbraucht, tötet und später am nahegelegenen Fluss liegen lässt.

Verdächtiger schweigt gegenüber der Polizei

Marias lebloser Körper wird am nächsten Tag von Spaziergängern aufgefunden. Was folgt, sind aufwändige Ermittlungen der Polizei und bange Wochen für eine ganze Region. Insgesamt 1400 Personen werden vernommen, Hunderte Studenten müssen ihre Personalien angeben, Freiwillige geben ihre DNA-Proben ab. Lange blieb die Suche ohne Erfolg – bis letzten Freitag.

Ein «signifikantes, markantes Haar» mit blonder Färbung aus einem Brombeerstrauch hat die Ermittler offenbar auf eine neue Spur gebracht. Vor zwei Tagen konnte die Polizei durch den Hinweis einen 17-jährigen Afghanen in der Freiburger Strassenbahn festnehmen.

Der mutmassliche Täter kam vor einem Jahr alleine als minderjähriger Flüchtling nach Deutschland. Wie die «Bild» weiter schreibt, lebte er bis zu seiner Festnahme bei einer Gastfamilie in der Stadt. Mit den Pflegeeltern konnte die Polizei bereits sprechen, der Verdächtige lasse sich bisher aber noch nicht auf die Vernehmung ein. (cat)

* Name der Redaktion bekannt