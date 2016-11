Auf Boden und Sitzen :  Laub-Anschlag auf Berliner U-Bahn

Für Unterhaltung im Netz, aber für Ärger bei den Passagieren sorgten am Freitag Unbekannte in Berlin. Als Mitarbeiter am frühen Morgen die erste U-Bahn betriebsfertig machen wollten, war im ganzen Wagen haufenweise haufenweise Laub auf dem Boden und auf den Sitzen verteilt. Das schreibt «Bild» heute.

Anscheinend waren die Täter über Nacht im Zug eingedrungen, als er sich auf dem Abstellgleis befand. Auf Facebook postete «BerlinWriters» – eine Seite, die für Streetart bekannt ist – ein Foto des Wagens.

Mehrere Mitarbeiter mussten den Wagen über mehrere Stunden reinigen. Der Zug fiel in der Folge aus. (stj)