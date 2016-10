Bisher Berichte von zwei Verletzten :  Schweres Nachbeben in Italien – Häuser eingestürzt

Um 19.11 Uhr bebte in Mittelitalien erneut die Erde: Das Epizentrum lag in Provinz Macerata in der Adria-Region Marken, die Erdstösse waren auch in Roma, L'Aquila, Perugia und Terni zu spüren. In Macerata kam es zu Einstürzen von Häusern, berichteten italienische Medien. Hier kam es auch zu Stromausfällen, die Telefonleitungen waren unterbrochen.

Im 300-Seelen-Dorf Castel Sant'Angelo sul Nera, das am nächsten beim Epizentrum liegt, rannten die Menschen auf die Strasse. «Der Strom ist weg. Es hat sicher einige Schäden gegeben», sagte der Bürgermeister Mauro Falcucci zu SkyTg24.

Der Zivilschutz bestätigte mindestens zwei Verletzte. «Wir haben Berichte über zwei verletzte Personen in der Gegend um Visso», sagte der Chef des Zivilschutzes, Fabrizio Curcio, am Mittwochabend dem Fernsehsender Sky TG24. Die Behörden in den Erdbebengebieten gehen bisher aber nicht von Schwerverletzten oder Todesopfern aus.

Nach Angaben des italienischen Instituts für Geophysik und Vulkanologie hatte das Beben eine Stärke von 5,4. Die Seismographen registrierten mehrere schwächere Nachbeben.

Auch die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke mit 5,4 an. Demnach ereignete sich das Beben sieben Kilometer von der Ortschaft Visso entfernt in der Provinz Macerata. Ein Video eines Twitter-Users zeigt Trümmer vor der Kirche von Visso.

Ein Video eines Twitter-Users zeigt Trümmer vor der Kirche von Visso.





Das Erdbeben war auch in Amatrice klar spürbar. Die Berggemeinde am Apennin war bei einem verheerenden Erdbeben vor zwei Monaten völlig zerstört worden. 298 Menschen kamen ums Leben. Mehrere Städte wurden komplett zerstört. Laut dem nationalen Institut für Geologie und Vulkanologie muss das heitige Erdbeben als Nachbeben des schweren Erdstosses vom 24. August betrachtet werden.

Laut der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik wurde der Erdstoss vereinzelt auch in südlichen Teilen Österreichs in höheren Stockwerken als langsames Schwanken des Gebäudes wahrgenommen. (SDA/bih)