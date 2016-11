APEC-Gipfel Obama trifft Chinas Staatschef Xi am Rande des APEC-Gipfels in Peru

Lima – Der im Januar aus dem Amt scheidende US-Präsident Barack Obama ist auf seiner Abschiedstour in Peru mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping zusammengekommen. Die beiden Präsidenten trafen sich am Samstag in Lima.