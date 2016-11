APEC-Gipfel :  Obama in Lima gelandet - Letzter Gipfel als US-Präsident

Auch Russlands Präsident Wladimir Putin wird in Lima erwartet. Mit ihm war es zu starken Spannungen wegen des Syrienkonflikts gekommen. Ein bilaterales Gespräch war am Samstag zunächst nicht geplant, eine kurze Begegnung galt aber als möglich. Beide reden im Rahmen eines Wirtschaftsforums, am Sonntag folgt der politische Gipfel der der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC).

Ihr gehören 21 Staaten an, die 57 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung repräsentieren. Nach dem Wahlsieg in den USA von Donald Trump, den Obama vor einer zu starken Annäherung an Putin warnte, droht der 2015 beschlossenen, weltweit grössten Freihandelszone TPP das Aus.

Obamas Nachfolger Trump will aus Angst vor Arbeitsplatzverlusten TPP wieder kündigen - ihr gehören neben den USA elf Staaten an, aber nicht China und Russland. Obama will in Lima erneut die Vorteile von TPP unterstreichen. (SDA)