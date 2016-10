Internet-Protest fordert Judensau-Entfernung an Stadtkirche Wittenberg

Antisemitismus Internationaler Internet-Protest gegen antijüdisches Relief

Wittenberg – Ein antisemitisches Relief aus dem Mittelalter an der Stadtkirche in Wittenberg hat heftige Kritik ausgelöst. Ein Theologe aus London hat via Internet eine Petition veröffentlicht, in der er die sofortige Entfernung der als «Judensau» bekannten Skulptur fordert.