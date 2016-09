Drei IS-Verdächtige bei Terror-Razzia in Norddeutschland verhaftet

Die drei Syrer würden dringend verdächtigt, mit einem Auftrag des IS nach Deutschland gekommen zu sein oder sich für weitere Anweisungen bereitzuhalten, teilte der Generalbundesanwalt am Dienstag mit. Ihnen werde vorgeworfen, Mitglieder einer ausländischen terroristischen Vereinigung zu sein.

Wie Innenminister Thomas de Maizière an einer Medienkonferenz erklärte, gehörten die drei Verhafteten zu einer «Schläferzelle». Sogar ein Bezug zu den Terroristen in Paris konnte hergestellt werden: Es spreche alles dafür, dass Schlepper-Organisation und die Passfälscher-Werkstatt identisch mit denen der IS-Terroristen seien, die am 13. November 2015 in Paris 130 Menschen töteten.

Verdächte verpflichteten sich dem IS

Die drei 17, 18 und 27 Jahre alten Männer seien mit Pässen, vierstelligen Dollar-Beträgen und Handys mit einem besonderem Kommunikationsprogramm ausgestattet worden. An dem Einsatz zur Vollstreckung des Haftbefehls der Bundesanwaltschaft seien über 200 Beamte des Bundeskriminalamtes, der Bundespolizei und der Polizeien mehrerer Bundesländer beteiligt gewesen. Die Wohnung der Verdächtigen würden durchsucht.

Die Männer waren nach Angaben des Generalbundesanwaltes im November 2015 über die Türkei und Griechenland nach Deutschland gekommen. Demnach soll sich der 17-Jährige spätestens Ende September 2015 in der syrischen IS-Hochburg Rakka den Islamisten angeschlossen und eine Einweisung im Umgang mit Waffen und Sprengstoff bekommen haben.

Im Oktober 2015 soll er sich gemeinsam mit dem 18- und dem 26-Jährigen gegenüber einem hochrangigen IS-Funktionär verpflichtet haben, zusammen nach Europa zu reisen. (SDA)