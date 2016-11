Anschläge wie in Paris vorbereitet :  Russischer Geheimdienst schnappt Terror-Planer

Es gebe Hinweise, dass die mutmasslichen Angehörigen der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) mit Sprengsätzen und Maschinengewehren unter anderem zwei Einkaufszentren attackieren wollten, berichtete heute die russische Regierungszeitung «Rossijskaja Gaseta».



Demnach stammen die Festgenommenen aus den islamisch geprägten Ex-Sowjetrepubliken Tadschikistan, Usbekistan und Kirgistan in Zentralasien. Im Oktober 2015 waren bei einem Bombenanschlag auf eine russische Passagiermaschine auf dem Weg von Ägypten alle 224 Insassen ums Leben gekommen. Die Terrormiliz IS bekannte sich zu der Tat. (SDA)