Angreifer (18) von Ohio State Universität :  Vor der Attacke schrieb er Hasstiraden

Amok-Alarm gestern an der Ohio State University in Columbus (BLICK berichtete): Ein junger Mann fuhr mit seinem Auto zuerst in eine Menschenmenge und attackierte danach mehrere Personen mit einem Schlachtmesser.

Elf Personen mussten verletzt ins Spital gebracht werden. Kurz nach Beginn der Attacke stellte der Polizist Alan Harujko den Angreifer und erschoss ihn, als dieser das Messer nicht fallen lassen wollte.

Somalischer Flüchtling und Student

Beim Angreifer handelt es sich um den 18-jährigen Abdul Razak Ali Artan – ein somalischer Flüchtling, der seit 2014 mit einem permanenten Bleiberecht in den USA lebte. Artan stand gerade am Anfang seines dritten Jahres im College, das er seit August an der Ohio State University absolvierte.

An seinem ersten Tag veröffentlichte die Studentenzeitung «The Lantern» ein kurzes Porträt über den somalischen Studenten. Darin äusserte er Sorgen bezüglich der Ausübung seiner Religion.

«Ich wollte in der Öffentlichkeit beten, doch ich war irgendwie verängstigt durch alles, was jetzt in den Medien los ist. Ich bin Muslim, doch nicht so wie die Medien mich porträtieren», äusserte sich Artan gegenüber der Zeitung.

Hasstirade auf Facebook

Kurz bevor Artan mit seinem Auto in die Menschengruppe fuhr, postete er auf Facebook eine längere Hasstirade, schreibt CNN. Er beschrieb darin, dass er es satthabe, andere Muslime getötet und gefoltert zu sehen. Er forderte von den USA: «Hört auf, euch bei anderen Ländern einzumischen, vor allem bei der muslimischen Gemeinschaft!»

«Bei Allah, wir werden euch nicht schlafen lassen, wenn ihr die Muslime nicht in Frieden lässt», schrieb der Somalier auf seinem Facebook-Profil weiter. «Ihr werdet keinen Feiertag feiern oder geniessen können.»

Das FBI ermittelt momentan, welches Motiv hinter der Attacke steckte. Ob es sich tatsächlich um Terrorismus handelte, werden die Untersuchungen zeigen. (vac)