Am Strand von El Arenal :  Kellner rettet betrunkene Schweizerin (21) vor Vergewaltiger

Der junge Mann schleppte die halb bewusstlosen Touristin aus der Schweiz an den Strand von El Arenal und zog ihr die Hose herunter. Doch ein Kellner eines nahe gelegenen Lokals hatte die Szene beobachtet und die Polizei alarmiert.

Diese stoppte den mutmasslichen Sextäter und brachte die Frau ins nahe gelegene Spital «Son Llàtzer». Ein Gerichtsmediziner stellte bei der Schweizerin eine Alkoholvergiftung fest und konstantierte mehrere Hämatome. Die Frau sei aber nicht vergewaltigt worden.

Der Vorfall hatte sich laut dem Portal «Diario de Mallorca» im Morgengrauen ereignet. Zuvor war die Schweizerin zusammen mit einer Freundin im Ausgang. Im Verlauf des Abends trennten sich die Wege der beiden.

Die Schweizerin sagte den Medizinern, dass sie viel getrunken habe. Von einem bestimmten Zeitpunkt an, könne sie sich an nichts mehr erinnern. Jetzt will sie Anzeige erstatten. (bih)