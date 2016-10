Entführung in Nizza: Chefin von Luxushotel am hellichten Tag entführt

Unbekannte kidnappten Jacqueline Veyrac (76) nach Ermittlerangaben am Montag nahe ihres Hauses in Nizza, als sie in ihrem Jeep unterwegs war. Die Kidnapper zwangen die Leiterin des an der Strandpromenade von Cannes gelegenen «Grand Hôtel» vor den Augen erschrockener Passanten, in einen Lieferwagen einzusteigen.

«Eine Dame in diesem Alter, die unter solchen Umständen entführt wurde, das macht uns Sorgen», sagte Staatsanwalt Jean-Michel Prêtre. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Unbekannte hatten bereits vor drei Jahren versucht, die Hotelchefin vor der Garage ihres Hauses zu entführen. (SDA)