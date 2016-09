Schweizer Rentner wird in Südafrika vermisst

Nick Wiesmann will nur schnell seine Jacke aus dem Auto holen. Plötzlich ist er verschwunden. Spurlos.

Der 76-jährige Schweizer lebt mit seiner Frau Bettina in Südafrika, so heisst es auf ihrer Facebook-Seite. Am Samstag ist das Paar zu Gast auf einer Hochzeit in der Stadt Mbombela, nahe dem botanischen Garten. Gegen 18 Uhr verlässt Nick Wiesmann die Feier - und kehrt nicht zurück.

Seitdem sucht ein Grossaufgebot an Rettungskräfte der Off Road Rescue Unit mit Helikoptern und Spürhunden nach dem Mann, wie der Lokalsender «Suburb News» berichtet. Keine leichte Aufgabe im dichten Buschwerk von Mbombela, das einen Menschen leicht verschlucken kann.

Er kam nie am Auto an

Und nicht nur das bereitet den Einsatzkräften Sorge: Der botanische Garten ist berühmt für seine wilden Nilpferde, die sich frei an den Tümpeln und Wasserfällen bewegen. Die Suche läuft deshalb mit Hochdruck. Auch die Polizei ist im Einsatz.

Wie Nick Wiesmann im Busch verschwinden konnte, ist noch völlig unklar. Offenbar kam er nie bei seinem Auto an. Laut den Aufnahmen aus den Videokameras habe Wiesmann die Tore des Festgeländes, die zum Parkplatz führen, nicht passiert, sagte ein Mitglied des Rettungsteams «Suburb News».

Vor einiger Zeit habe der 76-Jährige einen Gehirnschlag erlitten, zudem habe er Probleme mit dem Herzen. Möglich sei, dass der Schweizer auf dem Weg zum Auto einen falschen Weg wählte und sich verirrte.

Seine Frau bittet um Mithilfe

Seine Frau Bettina schildert im Video-Interview mit der Lokalzeitung «Lowvelder»: «Nick verliert manchmal für einige Minuten sein Gedächtnis und geht dann einfach weg. Das ist dieses Mal vielleicht wieder passiert.»

Sie richtet einen Dank an alle, die bei der Suche nach ihrem Mann mithelfen. Und sie bittet die Menschen in der Gegend: «Haltet Ausschau nach Nick!» Er sei ein grosser Mann und trage vermutlich immer noch seinen Anzug.

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) bestätigte auf BLICK-Nachfrage, dass ein Schweizer Bürger in Südafrika vermisst wird.

Die Behörde stehe in Kontakt mit den Angehörigen und betreue sie «im Rahmen des konsularischen Schutzes», heisst es in einer schriftlichen Mitteilung an BLICK. Genaueres zur Person könne das EDA aus Datenschutzgründen nicht bekanntgeben. (wen)