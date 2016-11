In Albanien und im Kosovo Elf mutmassliche Terroristen verhaftet

TIRANA (ALBANIEN) - In Albanien und im Kosovo sind am Wochenende elf mutmassliche islamistische Terroristen festgenommen worden. Die Verdächtigen sollen Anschläge geplant oder an der Rekrutierung von Kämpfern für die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) mitgewirkt haben.