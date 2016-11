Al-Kaida Wichtiger Al-Kaida-Anführer in Afghanistan laut Pentagon tot

Washington – Die USA haben den Tod eines einflussreichen Al-Kaida-Anführers in Afghanistan bestätigt. Man habe Gewissheit darüber, dass Faruk al-Katani bei einem Angriff am 23. Oktober ums Leben gekommen sei, teilte Pentagon-Sprecher Peter Cook am Freitagabend mit.