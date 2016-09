Afghanistan Karsai ruft afghanische Flüchtlinge zur Rückkehr auf

Dortmund – Der ehemalige afghanische Präsident Hamid Karsai hat die afghanischen Flüchtlinge in Deutschland zur Rückkehr in ihre Heimat aufgerufen. Der Exodus müsse ein Ende haben, sagte Karsai in Dortmund der Nachrichtenagentur dpa.