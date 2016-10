Äthiopien Dutzende Tote bei Massenpanik in Äthiopien

Bishoftu – Bei einer Massenpanik nach regierungskritischen Protesten sind in Äthiopien Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Eine religiöse Zeremonie in Bishoftu wurde am Sonntag Schauplatz von Ausschreitungen zwischen Demonstranten und der Polizei.