Abstimmung in Kolumbien :  Segnet das Volk den Frieden mit der Farc ab?

In Kolumbien hat am Sonntag die Volksabstimmung über den historischen Friedensvertrag mit den FARC-Rebellen begonnen. Rund 240'000 Polizisten und Soldaten sind im Einsatz, um für die Sicherheit des Referendums zu sorgen. Laut Umfragen will eine Mehrheit für das Abkommen stimmen.

Präsident Juan Manuel Santos und FARC-Chef Timoleón Jiménez alias Timochenko hatten das Abkommen, das nach vierjährigen Verhandlungen in Havanna vereinbart worden war, am Montag unterzeichnet. Damit es in Kraft treten kann, müssen mindestens 4,4 Millionen der knapp 35 Millionen Wahlberechtigten (13 Prozent) dem Vertrag zustimmen. Die Stimmlokale schliessen um 23.00 Uhr MESZ.

260'000 Menschen getötet

Die FARC-Rebellen hatten seit 1964 gegen Grossgrundbesitzer und die Regierung des lateinamerikanischen Landes gekämpft. In dem Konflikt, in den neben der Armee auch andere linke Guerillagruppen, rechte Paramilitärs und die Drogenmafia verwickelt waren, wurden mehr als 260'000 Menschen getötet.

Das Abkommen soll den mehr als ein halbes Jahrhundert währenden Gewaltkonflikt nun beenden. Es regelt unter anderem die Entwaffnung der Rebellen, die Umwandlung der Farc in eine politische Partei und die Wiedergutmachung für die Opfer. (bau/SDA)