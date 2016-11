+++Kolumbien: Flugzeug mit brasilianischem Fussballteam abgestürzt+++

Ein Flugzeug mit 81 Menschen an Bord ist heute Morgen auf dem Weg nach Kolumbien abgestürzt. Behörden sprachen von sechs Überlebenden, die verletzt geborgen werden konnten.

Auch der Bürgermeister der Ortschaft, Hugo Botero, sprach von ersten Berichten, wonach es Überlebende gegeben haben soll. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es zunächst aber nicht.

Die Maschine mit Flugnummer LMI2933 war bei dem Berg El Gordo in der Nähe der Ortschaft La Unión bei Medellín vom Radar verschwunden, wie Iván Viera vom Notdienst von Antioquia mitteilte. Sie war um 6.18 Uhr im bolivianischen Santa Cruz gestartet.

Laut der Flughafenbehörde von Medellín hatten die Piloten kurz vor dem Unglück Probleme mit der Bordelektronik gemeldet.

Auf dem Weg zum Final der Copa Sudamericana

In der Charter-Maschine reiste unter anderem das brasilianische Fussballteam AF Chapecoense (Associação Chapecoense de Futebol), das am Mittwoch in Medellín das erste Spiel der Finalrunde der Copa Sudamericana gegen Atlético Medellín austragen sollte.

#CopaSudamericana URGENTE: El avión que transportaba a los jugadores del #Chapecoense se encuentra desaparecido. Se… https://t.co/1uYANlGGP0 — Sintonía de Gol (@SintoniaDeGol16) 2013-07-22 14:22:09.0

Der Erstliga-Verein aus Chapecó im südbrasilianischem Bundesstaat Santa Catarina war über Santa Cruz de la Sierra in Bolivien nach Kolumbien geflogen. Das Spiel wurde nach dem Flugzeugunglück abgesagt.

Alan Ruschel y Danilo iban sentados juntos. Ambos sobrevivieron al accidente. #Chapecoense #FuerzaChapecoense https://t.co/pKWwkN1B31 — El CoEquipero☄ (@ElCoequipero) 2013-07-22 14:22:09.0

Bei der verunglückten Maschine handelt es sich um eine Avro RJ der bolivianischen Airline Lamia. An Bord befanden sich nach Angaben des Flughafens von Medellín insgesamt 81 Menschen: 72 Passagiere sowie neun Besatzungsmitglieder. (gr/SDA)