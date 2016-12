80 Verletzte Massenpanik auf Musikfestival in Australien

Bei einer Massenpanik auf einem Musikfestival in Australien sind rund 80 Menschen verletzt worden, 19 von ihnen schwer. Nach Polizeiangaben schwebt niemand in Lebensgefahr. Das Festival fand in Lorne, rund 140 Kilometer südwestlich von Melbourne, statt.