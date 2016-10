75-Seiten-Handbuch fürs Volk :  So bereitet sich Litauen auf die Putin-Invasion vor

Seit Russland vor zwei Jahren die Krim-Halbinsel einverleibt hat, schläft man in Litauen schlecht. Erinnerungen an dunkle Zeiten werden wach, als der baltische Staat unter der Fuchtel der Sowjetunion stand. An das Schicksal der Widerstandskämpfer, die im Krieg ihr Leben verloren haben und den Zehntausenden, die sich unter Stalin in Straflagern in Sibirien zu Tode schufteten.

Um gegen eine russische Invasion gewappnet zu sein, hat das litauische Verteidigungsministerium gestern eine Anleitung für den Fall der Fälle veröffentlicht. Im 75-seitigen Dokument, das sich an die drei Millionen Litauer richtet, heisst es: «Russland zögert nicht, das Militär gegen seine Nachbarländer einzusetzen». 30'000 Exemplare werden in Schulen und Bibliotheken aufgelegt, zudem ist es online verfügbar.

Es ist bereits das dritte derartige Schriftstück, das die Regierung seit der russischen Annexion der ehemals ukrainischen Krim-Halbinsel im Jahr 2014 veröffentlicht – aber mit Abstand das ernsthafteste. Die letzten Ausgabe vom vergangenen Dezember, in der eine Cartoon-Familie mit einer Katze als Vorbild diente, trug den Untertitel «ein heiterer Ansatz für ernste Empfehlungen».

Wie erkenne ich russische Panzer?

Von dieser Leichtigkeit ist in der aktuellen Version nichts mehr zu finden. Statt Katzen gibt es Bilder von russischen Panzern, Granaten, Minen und Schusswaffen sowie eine Anleitung, wie man sie am besten erkennt. Dazu gibt es Erste-Hilfe-Infos und Tipps, wie man in der Wildnis überlebt. Ebenfalls wird detailliert beschrieben, wie die Litauer den Gegner ausspionieren sollten, sollte es ihm gelingen, einen Teil des Landes zu besetzen.

Auch hat die litauische Regierung eine Telefon-Hotline ins Leben gerufen, bei der man Personen anschwärzen kann, die man als russische Spione verdächtigt. «Jeder unserer Bürger kann Ziel von Spionage werden», sagt Sicherheits-Minister Darius Jauniskis zu BBC.

Die Anleitung dürfte nicht nur zur Vorbereitung auf den Ernstfall dienen, sondern ebenso der «geistigen Landesverteidigung». In einem Abschnitt heisst es: «Es ist wichtig, dass Zivilisten den Willen zum Widerstand haben. Wenn dieses Element stark ist, hat es ein Aggressor schwer, die Bedingungen für eine Militär-Invasion zu schaffen.»

Die Front eines neuen Kalten Krieges

Dass die Russen damit auch abgeschreckt werden sollen, daraus machen Regierungsvertreter keinen Hehl. «Wir senden eine Nachricht nach Russland: Macht es nicht. Wir sind bereit und lassen uns nicht so einfach reinlegen wie die Ukrainer», sagt Karolis Aleska, der Verantwortliche für das Dokument, zu CNN.

Litauen grenzt an die russische Enklave Kalingrad und gilt als Front einer möglichen neuen Welle des Kalten Krieges. Russland verstärkt seine Militärpräsenz im strategisch wichtigen Gebiet laufend aus. Diesen Monat wurde etwa ein atom-fähiges Kurzstreckenraketen-System in Kalingrad stationiert.

Die Nato rüstet deshalb in den baltischen Staaten sowie Polen massiv auf – für 2017 plant das Militärbündnis weitere militärische Verstärkungen. Gerade diese Woche wurde bekannt, dass Deutschland nicht nur mehrere Hundert Soldaten, sondern auch Panzer des Typs Leonard 2 nach Litauen verlegt.

Derweil kühlen die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen weiter ab: Am Freitag flog Russland überraschend aus dem Uno-Menschenrechtsrat. Das Land erhielt an der Abstimmung in New York nicht genügend Stimmen. (rey)