China baut die höchste Brücke der Welt: Verkehr auf 565 Meter

Fast eineinhalb Kilometer lang, 565 Meter hoch und ein bautechnisches Meisterwerk: Die neue Beipanjiang-Brücke im gebirgigen Südwesten Chinas ist im Rohbau fertig.

Damit ist das ca. 150 Millionen Franken teure Mega-Konstrukt das höchste seiner Art weltweit. 1341 Meter Strasse spannen sich über den Fluss Nizhu und die dazugehörige Schlucht. Sie ist Teil des Hangrui-Expressway, einer 2935 Kilometer langen Autobahn, die von Hangzhou bis zur Grenze Myanmars führt. Bis zum Ende dieses Jahres soll die Verbindung für den Verkehr freigegeben werden.

China ist spezialisiert auf den Bau hoch gelegener Brücken, die meisten dieser weltweit höchsten Bauwerke stehen in diesem Land. Dagegen muten europäische Zahlen etwas bescheidener an: Das Millau-Viadukt in Südfrankreich ist mit 270 Metern über Boden das höchste Konstrukt in unseren Breitengraden.

Höchste Brücke der Schweiz ist übrigens der Pont de Gueuroz im Wallis. Der bringt es immerhin auch noch auf stattliche 187 Meter. (mrt)